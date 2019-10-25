В Петербурге задержали разыскиваемого за наркотики американца

Правоохранительные органы задержали в санкт-петербургском аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду, которого на родине разыскивают за сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом рассказал источник в силовых структурах.

Задержание произошло 24 октября, сообщает ТАСС.

Тэрада — бывший муж россиянки Миры Тэрады (до 2017 года известной как Оксана Вовк), которая в декабре 2018 года была задержана финскими пограничниками по обращению американских властей. Ее обвиняют в преступлениях, связанных с наркотиками и отмыванием денег. Летом 2019 года Мира Тэрада была экстрадирована из Финляндии в США.

Ранее в октябре на Бали задержали россиянку, подозреваемую в контрабанде наркотиков. По индонезийскому закону ей может грозить до 15 лет тюрьмы.

Источник: Газета Известия