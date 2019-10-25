В Петербурге задержали разыскиваемого за наркотики американца

25 октября 2019     18
В Петербурге задержали разыскиваемого за наркотики американца

Правоохранительные органы задержали в санкт-петербургском аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду, которого на родине разыскивают за сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом рассказал источник в силовых структурах.

Задержание произошло 24 октября, сообщает ТАСС.

Тэрада — бывший муж россиянки Миры Тэрады (до 2017 года известной как Оксана Вовк), которая в декабре 2018 года была задержана финскими пограничниками по обращению американских властей. Ее обвиняют в преступлениях, связанных с наркотиками и отмыванием денег. Летом 2019 года Мира Тэрада была экстрадирована из Финляндии в США.

Ранее в октябре на Бали задержали россиянку, подозреваемую в контрабанде наркотиков. По индонезийскому закону ей может грозить до 15 лет тюрьмы.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Начинает разгораться фасадно-кондиционерный бунт на Большой Морской
Начинает разгораться фасадно-кондиционерный бунт на Большой Морской

В Севастополе взялись за преображение главной улицы города — Большая Морская. По предложению врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева был создан Наблюдательный совет …


Севастопольцы против памятника Примирению
Севастопольцы против памятника Примирению

Вчера в Москве министр культуры РФ Владимир Мединский представил временно исполняющему обязанности губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву концепцию памятника Примирения, посвященного …


Из-за аварийных работ в трех районах Севастополя не будет воды
Из-за аварийных работ в трех районах Севастополя не будет воды

Сегодня ориентировочно до 17 часов не будет воды на улицах Маршала Геловани, Лоцманской, Флагманской, Каштановой и проезде Каштановый, на улицах …


На Всемирных армейских играх Антон Брачев завоевал две медали
На Всемирных армейских играх Антон Брачев завоевал две медали

Севастопольский дзюдоист занял первое место в командном турнире и стал обладателем бронзовой медали в весе свыше 100 кг на VII …


В Красноярском крае прошли похороны 15 погибших при прорыве дамб
В Красноярском крае прошли похороны 15 погибших при прорыве дамб

11:49 В Красноярском крае похоронили 15 из 17 погибших при прорыве дамб золотодобывающей артели, сообщил представитель экстренных служб региона. © …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты