В Петербурге набрали команду волонтеров к Евро-2020

Власти Санкт-Петербурга набрали команду волонтеров к проведению Евро-2020. Об этом 20 февраля сообщило «Федеральное агентство новостей».

По словам главы комитета по молодежной политике Юлии Аблец, 1,5 тыс. человек и 300 запасных волонтеров пройдут специальное обучение к турниру. 70% всех добровольцев оказались девушками. Средний возраст волонтеров составил 19 лет.

Как отмечает агентство, среди них есть и граждане иностранных государств. В частности, помогать на ЧЕ-2020 хотят студенты петербургских вузов из Шри-Ланки и Кот-д’Ивуара.

Добровольцам предстоит встречать гостей и разговаривать с ними на английском, немецком, французском и еще 39 языках мира. Они расскажут гостям турнира о транспорте Петербурга, навигации, зонах для болельщиков, медицине, культурно-развлекательной программе.

17 января гендиректор оргкомитета в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отстранению России от международных соревнований не окажет никакого влияния на подготовку и проведение матчей Евро-2020 в России.

По итогам отборочного тура сборная России по футболу вышла в финальную часть чемпионата Европы. Соперниками россиян на групповом турнире, который пройдет с 12 июня по 12 июля, стали сборная Бельгии, а также команды Дании и Финляндии. В марте и июне у национальной команды РФ запланированы четыре контрольные встречи — со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией.

Это будет первый чемпионат Европы, который пройдет на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА).

Источник: Газета Известия