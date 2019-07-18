В Петербурге представили макет трамвая на водородном топливе

Компания «Горэлектротранс» представила в Санкт-Петербурге действующий макет трамвая на водородных топливных элементах «Трамвай ЭУТЭ». Об этом 18 июля сообщает сайт kp.ru.

Испытания нового трамвая, созданного на основе ЛМ-68М, планируют провести на маршрутах электротранспорта города в конце лета. Разработку нового вида транспорта совместно ведут специалисты предприятия и сотрудники Крыловского государственного научного центра. Он уже находится на финишной прямой, его готовят к испытаниям.

Целью проекта, по словам советника директора компании Сергея Китаева, является продемонстрировать перспективность и целесообразность использования на всем городском транспорте такого типа двигателя. Уточняется, что травмой будет ездить и не зависеть от контактной сети.

«Современная контактная сеть дорогая, загромождает уличную дорожную сеть и требует строительство тяговой подстанции, а это минимум 100-120 млн рублей. С новым трамваем экономия электроэнергии получится 30-50%», — пояснил Китаев.

Возить пассажиров новые трамваи будут в центре Петербурга. На испытания двигателя и установки для управления уйдет около месяца, а тестировать разработку будут в Московском районе города. Все работы будут вестись по ночам, чтобы не мешать основному движению транспорта.

По словам заместителя гендиректора научного центра Игоря Ландграфа, в случае удачного завершения проекта для трамвая, технологию могут распространить на остальной городской транспорт и железную дорогу.

10 июля сообщалось, что в «Роскосмосе» вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор.

Источник: Газета Известия