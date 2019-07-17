В Петербурге провели пешую репетицию Главного военно-морского парада

Первая тренировка пеших парадных расчетов в преддверии Главного военно-морского парада состоялась на Сенатской площади в Санкт-Петербурге вечером, 16 июля.
Репетиция прошла под руководством заместителя начальника главного штаба ВМФ генерал-майора Юрия Боренкова. Всего в параде приняли участие около 1 тыс. военнослужащих и военной полиции, пишет РЕН ТВ.
Музыкальное сопровождение осуществлял Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ России имени Римского-Корсакова. Участники парада отрепетировали торжественный марш и вынос кормового Андреевского флага линкора «Азов».
14 июля на Елисейских полях в Париже прошел военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии. Парад принял президент и верховный главнокомандующий Франции Эммануэль Макрон.
Источник: Газета Известия
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