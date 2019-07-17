В Петербурге провели пешую репетицию Главного военно-морского парада

17 июля 2019     22
В Петербурге провели пешую репетицию Главного военно-морского парада

Первая тренировка пеших парадных расчетов в преддверии Главного военно-морского парада состоялась на Сенатской площади в Санкт-Петербурге вечером, 16 июля.

Репетиция прошла под руководством заместителя начальника главного штаба ВМФ генерал-майора Юрия Боренкова. Всего в параде приняли участие около 1 тыс. военнослужащих и военной полиции, пишет РЕН ТВ.

Музыкальное сопровождение осуществлял Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ России имени Римского-Корсакова. Участники парада отрепетировали торжественный марш и вынос кормового Андреевского флага линкора «Азов».

14 июля на Елисейских полях в Париже прошел военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии. Парад принял президент и верховный главнокомандующий Франции Эммануэль Макрон.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе. …


Трамп прокомментировал принятую конгрессом резолюцию о расизме
Трамп прокомментировал принятую конгрессом резолюцию о расизме

Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей. …


Nestle придумала шоколад без сахара
Nestle придумала шоколад без сахара

Компания Nestle запатентовала новую технологию, позволяющую производить шоколад без использования сахара, пишет Bloomberg. Nestle решила добавлять в шоколад белую мякоть, …


В Петербурге провели пешую репетицию Главного военно-морского парада
В Петербурге провели пешую репетицию Главного военно-морского парада

Первая тренировка пеших парадных расчетов в преддверии Главного военно-морского парада состоялась на Сенатской площади в Санкт-Петербурге вечером, 16 июля. Репетиция …


Российским военным поднимут зарплату
Российским военным поднимут зарплату

Рядовым и сержантам, которые служат в Вооруженных силах России по контракту, поднимут зарплату. Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info