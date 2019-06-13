В Петербурге прошла репетиция праздника выпускников «Алые паруса»

Репетиция праздника выпускников «Алые паруса» прошла в Санкт-Петербурге. В ней приняли участие десятки танцоров, певцов, каскадеров, артисты Мариинского театра.

Изюминкой праздника этого года станет выход 33 витязей из вод Невы. Это произойдет в центре города — напротив Петропавловской крепости. В роли богатырей предстанут профессиональные каскадеры, сообщили «Известиям» четверг, 13 июня, организаторы шоу.

В празднике примут участие исполнители большого сводного хора Пятого канала. К репетиции они приступили после распевки, исполнили главную и финальную песни. Они станут одним из основных сюрпризов действа.

На борту судна под алыми парусами продемонстрируют мастерство танцоры — они будут в самом эпицентре праздника. А на носу брига «Россия» исполнит главную песню шоу «Алых парусов» солист Мариинского театра Григорий Чернецов. По его словам, подобная честь выпадает раз в жизни.

В ходе репетиции главный символ самого романтичного праздника выпускников бриг «Россия», прибывший в город 22 мая, отправился в ночное плавание по Неве впервые вместе с артистами на борту.

В этом году праздник, возрожденный Акционерным Банком «Россия», правительством Санкт-Петербурга и Пятым каналом, пройдет 23 июня на Дворцовой площади, а также на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова.

В этом году «Алые паруса» пройдут уже в 15-й раз. Ожидается, что в торжествах примут участие более 33 тыс. выпускников петербургских школ и более 1,5 млн горожан и гостей Северной столицы.

Концерт на петербургском празднике выпускников откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

Источник: Газета Известия