В Поволжье перевыполнили план по ремонту дорог

9 декабря 2019     12
В Поволжье перевыполнили план по ремонту дорог

В Саратовской области по итогам года отремонтировали на 100 километров дорог больше, чем было запланировано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом ТАСС сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Николай Чуриков.

«Вместо запланированного ремонта 221 километра региональных дорог в Саратовской области по нацпроекту было отремонтировано 311 километров», — уточнил он.

В частности, работы прошли на трассе «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград», по которой осуществляется большое количество транзитных грузоперевозок, а также на трассе «Саратов — Дубки — Новая Липовка», по которой можно будет в два раза быстрее добраться до нового международного аэропорта Гагарин, отметил министр.

По его словам, добиться подобных результатов региону удалось за счет экономии на торгах и передачи нескольких дорог с регионального баланса на федеральный уровень. В общей сложности в 2019 году на ремонт дорог в Саратовской области было выделено около 4,6 миллиарда рублей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Источник: Лента.Ру

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