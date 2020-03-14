В Подмосковных школах ввели свободное посещение из-за коронавируса

В Подмосковных школах вводится свободное посещение из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в постановлении от 13 марта, которое опубликовано на сайте губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Родители должны сами решить — хотят они, чтобы их дети учились в классе или на дому. То же касается внешкольных кружков.

Кроме того, на территории области запрещается проведение массовых мероприятий, работодатели должны будут организовать измерение температуры сотрудников. Жителям региона рекомендуется не посещать музеи, развлекательные центры и вечеринки.

Кроме того, соблюдать карантинный режим обязывают граждан, не только вернувшихся из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и проживающих с ними лиц.

«Распространение коронавируса многих беспокоит и требует и от власти, и от жителей внимательных и четких действий. Вчера я выпустил постановление, которое вводит свободное посещение школ и запрещает проведение массовых мероприятий. Главы муниципалитетов должны обеспечить отмену таких мероприятий», — написал Воробьев на своей станице в Instagram в субботу, 14 марта.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в столичных школах свободного посещения с понедельника, 16 марта, из-за коронавируса. Такой режим посещения вводится по просьбам родителей.

Ранее власти обязали учащихся, которые вернулись из стран с неблагополучной обстановкой по этой инфекции, соблюдать карантинный режим.

Школьникам, которых родители оставят дома, образовательные учреждения обязаны будут обеспечить дистанционное обучение без потери качества. Занятия в учебных заведения будут проходить в обычном режиме.

В сегодняшнего дня власти Москвы обязывают соблюдать карантинный режим не только вернувшихся из стран, неблагополучных по коронавирусу, но и проживающих с ними граждан. Работодатели должны не допускать на рабочее место карантинных сотрудников.

5 марта Собянин ввел в столице режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-2019. До 10 апреля в городе отменили все массовые мероприятия, на спортивные мероприятия допускаются не более 5 тыс. человек.

По данным на 13 марта, коронавирусом в Москве заразились 24 человека. Всего в России 45 заболевших. О самоизоляции сообщили 13 тыс. жителей столицы.

Источник: Газета Известия