В Подмосковье задержали готовившего нападение на однокурсников студента

27 октября 2019     24
В Подмосковье задержали готовившего нападение на однокурсников студента

Сотрудники правоохранительных органов задержали в подмосковсном Зарайске студента колледжа, который готовил нападение на своих однокурсников. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Новость дополняется

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Реакция Путина на выложенные Эрдоганом карты попала на видео
Реакция Путина на выложенные Эрдоганом карты попала на видео

@dimsmirnov175 / Telegram Президент России Владимир Путин посоветовал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану закрыть от телекамер карты, которые тот …


Новак рассказал о строительстве «Турецкого потока»
Новак рассказал о строительстве «Турецкого потока»

15:55 Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что, подрядная организация гарантировала, что работы по строительству газопровода «Турецкий поток» будут завершены …


В Подмосковье задержали готовившего нападение на однокурсников студента
В Подмосковье задержали готовившего нападение на однокурсников студента

Сотрудники правоохранительных органов задержали в подмосковсном Зарайске студента колледжа, который готовил нападение на своих однокурсников. Об этом в воскресенье, 27 …


Севастопольская команда едет в Москву на финал фестиваля по дворовому футбола
Севастопольская команда едет в Москву на финал фестиваля по дворовому футбола

Торжественные проводы севастопольской команды «Победа» состоятся в 15:00 28 октября на территории Мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов, у Вечного …


Организаторы перенесли Чемпионат по скоростному ползанию
Организаторы перенесли Чемпионат по скоростному ползанию

Чемпионат по скоростному ползанию, ходьбе и бегу запланированный на сегодня, 27 октября, перенесли на 16 ноября. Об этом сообщили организаторы. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты