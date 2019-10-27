В Подмосковье задержали готовившего нападение на однокурсников студента

Сотрудники правоохранительных органов задержали в подмосковсном Зарайске студента колледжа, который готовил нападение на своих однокурсников. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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