В Подмосковье задержали готовившего нападение на однокурсников студента

Сотрудники правоохранительных органов задержали в подмосковсном Зарайске студента колледжа, который готовил нападение на своих однокурсников. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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Источник: Газета Известия
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