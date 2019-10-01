В Подмосковье на свет появился рекордно крупный ребенок

В роддоме Балашихи появился на свет малыш весом 5,5 кг и ростом в 58 см, сообщается на сайте минздрава Московской области.

Как рассказали врачи, женщина смогла родить естественным путем. Благодаря слаженной и профессиональной работе акушерок повреждения родовых путей удалось избежать.

У женщины это вторые роды. До этого у нее также появился крупный малыш весом 4,2 кг.

«Я ожидала крупного ребенка, но чтобы настолько большого и в мыслях не было. Сначала не поверила, когда мне сказали вес моего сына», – рассказала молодая мама.

Сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

22 сентября сообщалось, что в Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.

Источник: Газета Известия