В Подмосковье разбился самолет

В Московской области разбился легкомоторный самолет. Об этом в субботу, 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Следователи начали проверку после падения самолёта в Подмосковье 15:02 Следователи начали проверку после того, как легкомоторный самолёт разбился в Серпуховском районе Московской области. Об этом информирует ТАСС со …



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Севастопольские росгвардейцы спасли ребенка в Черном море Севастопольские Росгвардейцы спасли 12-летнюю девочку, которую на каяке уносило в открытое море, сообщила пресс-служба ведомства в субботу. Инцидент произошел накануне …

