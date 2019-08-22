В Подмосковье увеличат число площадок акции «Ночь кино»

Число площадок для проведения акции «Ночь кино» в Московской области увеличат в два раза по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на представителей Мособлкино.

В акции, которая будет проходить 24 августа, задействуют 178 закрытых и 92 открытых площадки региона. Сред них — зрительные залы дворцов культуры, кинотеатры, парки, концертные залы, музеи и библиотеки.

В рамках «Ночи кино» в Московской области покажут такие картины, как «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», «Балканский рубеж», «Домовой». Показ картин начнется в 20:00.

Как уточняет РИАМО, в 2019 году «Ночь кино» пройдет более чем на 3,5 тыс. площадок во всех регионах России. Это является рекордным показателем для акции за всё время ее проведения.

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Источник: Газета Известия