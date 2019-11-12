В Подмосковье успешно прооперировали девушку с «синдромом Рапунцель»

12 ноября 2019     8
В Подмосковье успешно прооперировали девушку с «синдромом Рапунцель»

Врачи в подмосковных Люберцах прооперировали 30-летнюю пациентку, страдающую навязчивым поеданием волос. Заболевание известно как трихофагия, или «синдром Рапунцель», сообщили во вторник, 12 ноября, в областном Минздраве.

Недуг преследовал девушку более 10 лет, за это время в ее желудочно-кишечном тракте скопилось большое количество волос.

«Девушка ела волосы еще со школы, но не придавала этому значения. В результате из волос образовался слепок желудка с консистенцией войлока, размерами 20х15 см», — рассказал заведующий кафедрой экспериментальной и клинической хирургии Николай Матвеев.

В ходе операции эндоскопическим методом из желудка пациентки извлекли волосяной ком. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо и скоро будет выписана.

«Трихофагия — довольно редкое явление, и если оно вовремя не будет диагностировано, то может привести к летальному исходу», – подчеркнул главный врач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области Борис Белозеров. Для лечения болезни надо обратиться к психиатру.

В начале октября в Улан-Удэ у девушки из желудка извлекли двухкилограммовый ком волос, достигающий в диаметре полуметра. Как объяснил хирург Батор Дондоков, проглоченные случайно волосы чаще всего так и остаются в желудке.

Источник: Газета Известия

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В Подмосковье успешно прооперировали девушку с «синдромом Рапунцель»
В Подмосковье успешно прооперировали девушку с «синдромом Рапунцель»

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