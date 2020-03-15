В Подмосковье у прилетевшего из Мадрида венесуэльца нашли коронавирус

15 марта 2020     20
В Подмосковье у прилетевшего из Мадрида венесуэльца нашли коронавирус

В Подмосковье зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, у гражданина Венесуэлы, прилетевшего из Мадрида, сообщил в воскресенье, 15 марта, губернатор региона Андрей Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

«На сегодняшний день в Московской области восемь подтвержденных случаев заболевания и семь пациентов, по которым диагноз предварительный. В их числе — один новый случай, зафиксированный сегодня — это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида», — написал глава региона.

Он подчеркнул, что выявленный случай свидетельствует о том, что основная угроза распространения сейчас — контакты с теми, кто прибыл из Европы.

В области запрещено проведение мероприятий более чем на 5 тыс. человек и введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения инфекции.

Ранее в воскресенье в российском оперативном штабе по коронавирусу сообщили, что число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в стране достигло 63. Три новых случая 15 марта зарегистрировали в Подмосковье и один — в Тюменской области.

Накануне было известно о 59 заболевших. Отмечалось, что в Москве болеют 33 человека.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 15 марта, в мире заразилось более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс. Общее число заразившихся в России к 15 марта достигло 64 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Подмосковье у гражданина Венесуэлы обнаружили коронавирус
В Подмосковье у гражданина Венесуэлы обнаружили коронавирус

20:03 Коронавирусная инфекция COVID-19 обнаружена у прилетевшего в Московскую область из Мадрида гражданина Венесуэлы. РИА Новости Об этом в своём …


В детсадах и школах Калининградской области разрешили свободное посещение
В детсадах и школах Калининградской области разрешили свободное посещение

20:10 В детских садах и школах Калининградской области разрешили свободное посещение с понедельника, 16 марта. РИА Новости Об этом сообщают …


Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом
Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом

После того как Китай отменит карантин, в стране может начаться вторая волна эпидемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала ABC …


Матч российских команд завершился раньше времени из-за драки и пяти удалений
Матч российских команд завершился раньше времени из-за драки и пяти удалений

Матч молодежного первенства России между «Тамбовом» и «Крыльями Советом» завершился раньше времени. Судья решил увести команды с поля после того, …


В Испании туристы столкнулись с полицией из-за мер по борьбе с коронавирусом
В Испании туристы столкнулись с полицией из-за мер по борьбе с коронавирусом

В курортных городах Испании произошли массовые столкновения иностранных туристов с местными полицейскими из-за мер, принятых правительством по борьбе с коронавирусом. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты