В подъезд жилого дома в Тбилиси неизвестный бросил гранату

10 июля 2019     37
В подъезд жилого дома в Тбилиси неизвестный бросил гранату

В районе Варкетили в Тбилиси неизвестный бросил гранату в подъезд одного из жилых корпусов, три человека пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Грузии.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на среду, 10 июля. Полиции удалось установить личность злоумышленника, в настоящее время ведутся мероприятия по его задержанию. Пострадавшие госпитализированы и находятся в стабильном состоянии.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье попытки умышленного убийства.

8 июля московские полицейские задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в жилом доме.

Инцидент произошел 8 июля на улице Октябрьской на северо-востоке столицы. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов прибыли к 40-летнему должнику по ипотеке, но мужчина, задолжавший банку 300 тыс. рублей, забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать гранату, если к нему кто-нибудь войдет.

Источник: Газета Известия

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