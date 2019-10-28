В Польше задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

28 октября 2019     19
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

Мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу России, задержан в Польше. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщило Польское радио со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарына.

«В ходе работы Агентства внутренней безопасности был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения», — отмечается в сообщении. После этого прошли обыски, по итогам которых задержанному предъявили два новых обвинения — в незаконном хранении оружия и использовании поддельных документов.

Следователи в настоящее время собрали доказательства сотрудничества некоего Петра С. с российской разведкой. Суд арестовал мужчину на три месяца.

В июле окружной суд Варшавы приговорил к трем годам лишения свободы поляка, которого в 2018 году задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Он был сотрудником министерства энергетики Польши.

Источник: Газета Известия

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