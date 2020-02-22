В посольстве рассказали о результатах обыска у российских биатлонистов в Италии

Первичные результаты обыска, проведенного у российских биатлонистов в Италии, не подтверждают применения ими допинга. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщили в посольстве России в Италии.

При этом телефон и ноутбук спортсмена Александра Логинова и телефон его личного тренера Александра Касперовича изъяты для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования.

«Никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют. Наша сборная продолжает участвовать в соревнованиях и планирует убыть из Италии согласно ранее намеченному графику», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

В целях обеспечения и защиты законных прав и интересов россиян с командой до отъезда из Италии будет находиться дипломат из Генконсульства.

В посольстве уточнили, что, согласно ордеру, поводом для обыска стало обращение в прокуратуру города Больцано от представителя Международного союза биатлонистов. В нем говорилось, что у россиян в номерах могут быть улики, документы и материалы, свидетельствующие о том, что спортсмены из России используют допинг (в Италии это уголовно наказуемо).

Ранее 22 февраля Логинов заявил, что в связи с постоянными нападками задумался о завершении спортивной карьеры. Спортсмен заявил, что скрывать ему нечего, но изъятие телефона стало болезненным ударом из-за невозможности связаться с семьей и близкими.

22 февраля итальянские полицейские пришли с обысками в номер российских атлетов Александра Логинова и Евгения Гараничева около 6:00 (8:00 мск). В Союзе биатлонистов России (СБР) отметили, что для правоохранителей интерес представляли именно личные вещи Логинова. При этом в Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что обращение в полицию связано с якобы использованием Касперовичем чужой аккредитации.

Обыски проводились в номерах и автомобилях Логинова, Гараничева и их тренера Касперовича. По данным ТАСС, в разрешении полиции говорится о подозрениях в отношении Логинова в нарушении антидопинговых правил.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил обе версии, отметив, что речь идет именно о старом допинговом деле в отношении Логинова. В 2013 году спортсмена временно отстранил от соревнований СБР, а в ноябре 2014-го его дисквалифицировал IBU за употребление эритропоэтина. Срок дисквалификации закончился 25 ноября 2016 года. После возвращения в спорт после дисквалификации Логинов получал в свой адрес агрессивные высказывания многих ведущих биатлонистов, в частности француза Мартена Фуркада и шведа Себастьяна Самуэльссона.

Источник: Газета Известия