В посольстве рассказали о состоянии Марии Бутиной в тюрьме США

2 сентября 2019     13
В посольстве рассказали о состоянии Марии Бутиной в тюрьме США

Осужденная в США россиянка Мария Бутина не жалуется на здоровье и условия содержания в американской тюрьме. Об этом в Facebook сообщило посольство России в Вашингтоне

Дипломаты посетили Бутину в федеральной тюрьме города Таллахасси (штат Флорида). По их словам, женщина держится стойко, выразила надежду на скорейшее возвращение на Родину.

В посольстве пообещали проследить, чтобы процесс ее депортации прошел без задержек.

2 июля сообщалось, что Бутина за время заключения похудела на 20 килограммов. Сейчас ее вес составляет всего 40 килограммов при росте 170 сантиметров. Отец Бутиной считает, что резкая потеря веса связана со стрессом, плохим питанием и тяжелыми условиями содержания в тюрьме.

Бутину задержали в 2018 году, в апреле 2019-го россиянку приговорили к полутора годам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». К тому моменту она отбыла под стражей девять месяцев. На свободу Бутина выйдет в ноябре, после чего ее депортируют из страны.

Источник: Лента.Ру

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