В правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России

В правительстве 18 октября отреагировали на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о «сдерживающих мерах», которые якобы применяет Москва к пищевым продуктам из Белоруссии.

По словам источника ТАСС в кабинете министров, такие высказывая выглядят довольно странно, поскольку именно Минск чаще всего выступает инициатором блокировки различных решений, которые касаются общего рынка Евразийского союза.

Собеседник агентства пояснил, что чаще всего ограничительные меры затрагивают алкогольные напитки, табак, аграрное техническое оснащение.

Ранее 18 октября Лукашенко заявил, что из-за России в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) появляются «различные сдерживающие факторы». По его словам, ЕАЭС не развивается ни по одному из направлений.

Евразийский экономический союз — международная организация, в которой обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы. Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

Источник: Газета Известия