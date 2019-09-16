В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу

В Праге неизвестный приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу. Таким образом мужчина выразил несогласие с решением муниципалитета Прага 6 перенести монумент в музей. Об этом 16 сентября рассказала представитель полиции чешской столицы Виолета Сиржиштёва.

По ее словам, мужчина принес с собой воду и заявил о намерении пробыть возле памятника до позднего вечера, а затем вернуться домой, так как рано утром ему нужно на работу.

«Полицейский патруль на месте проверил ситуацию, зафиксировав, что нарушения общественного порядка не произошло, после чего патруль уехал», – приводит ее слова «РИА Новости».

Споры вокруг памятника Коневу разгорелись в августе после того, как неизвестные облили его краской.

Власти района Прага 6 заявили, что не будут восстанавливать монумент, а затем и вовсе решили перенести памятник в музей.

Эта инициатива спровоцировала возмущение как простых горожан, так и чешских и российских политиков. В МИД РФ назвали произошедшее попустительством выходкам вандалов и попыткой переписать историю, забыв о подвиге Красной армии, освобождавшей Чехию от фашистских захватчиков.

Позором для страны инцидент назвали и чешский президент Милош Земан.

Источник: Газета Известия