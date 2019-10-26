В Приморье арестовали подозреваемого в насилии над ребенком

26 октября 2019     39
В Приморье арестовали подозреваемого в насилии над ребенком

Суд Приморского края арестовал мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над ребенком. Об этом 26 октября сообщили на сайте следственного управления СК РФ по региону.

«Сегодня по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности малолетней меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – говорится в сообщении.

Вечером 24 октября в полицию поступило сообщение от жительницы города Артем об исчезновении малолетней дочери. В результате поисков был задержан 30-летний местный житель, который насильно удерживал ребенка в гаражах.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», – отметили в ведомстве.

9 октября 2019 года в Саратове пропала девятилетняя Лиза К. – девочка вышла из дома в школу, но до здания не добралась. На следующий день сотрудники правоохранительных органов нашли тело ребенка. Позднее стало известно, что мужчину, подозреваемого в причастности к исчезновению ребенка, задержали. Подозреваемый рассказал, что совершил преступление из-за боязни, что девочка расскажет взрослым о том, что он поселился в заброшенном гараже.

Источник: Газета Известия

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