В Приморье задержали выбросившую младенца с восьмого этажа женщину

22 ноября 2019     20
В Приморье задержали выбросившую младенца с восьмого этажа женщину

Во Владивостоке задержана 37-летняя местная жительница, выбросившая своего новорожденного ребенка с восьмого этажа, сообщает следственное управление СК России по Приморскому краю.

По данным следователей, ЧП произошло утром 22 ноября возле дома на улице Часовитина. Женщина умышленно бросила ребенка в открытое окно. Младенец упал с высоты 30 м и скончался от полученных травм.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Задержанную направят на психолого-психиатрическую экспертизу.

15 ноября в Крыму было обнаружено тело девочки, закопанное в канаве недалеко от дома. По подозрению в убийстве задержали ее отчима. В ходе допроса мужчина признал вину, а также рассказал о мотивах убийства.

Источник: Газета Известия

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