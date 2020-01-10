В продажу акций «Газпрома» неизвестно кому не поверили

10 января 2020     20
В продажу акций «Газпрома» неизвестно кому не поверили

Московская биржа отказалась увеличить пакет акций «Газпрома», находящийся в свободном обращении (free-float), после продажи 3,59 процента акций неизвестно кому. В индексном комитете биржи не поверили в такую схему, когда компания применила ее второй раз за год, пишет Forbes.

Сейчас биржа оценивает долю акций в свободном обращении в 46 процентов. Такие цифры указаны на сайте торговой площадки. При этом в «Газпроме» оценивают этот показатель в 49,61 процента. Комментировать решение Мосбиржи компания не стала.

Речь идет о сделке, состоявшейся 21 ноября 2019 года. Тогда свой пакет на продажу выставило АО «Газпром газораспределение», дочерняя компании «Газпрома».

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Обошлось

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Инвесторы подали 479 заявок, но пакет достался одному оставшемуся неназванным покупателю, который к тому же получил серьезную скидку. Рыночная стоимость акций составляла 3,3 миллиарда долларов, но «Газпром» получил только 2,94 миллиарда. Так как продажу предварительно не анонсировали, то, как указывали эксперты, компании, скорее всего, заранее договорилась с конкретным покупателем.

Председатель индексного комитета Илья Питерский объяснил, что понимания, кто именно выкупил акции, нет, поэтому в интересах миноритариев проданный пакет решили не учитывать. По его словам, покупателем мог выступить тот же инвестор, что купил 2,93 процента акций «Газпрома» в июле по той же схеме и с существенной скидкой.

Коэффициент free-float влияет на место в индексах, на которые ориентируются западные фонды. Таким образом, если у компании выше free-float, то приток средств может оказаться выше. На другие позиции компании индикатор не влияет.

Источник: Лента.Ру

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