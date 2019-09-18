В Псковской области при обрушении моста пострадал один человек

18 сентября 2019     11
В Псковской области при обрушении моста пострадал один человек

В Себежском районе Псковской области в результате обрушения части автомобильного моста пострадал один человек. Об этом сообщил сайт администрации региона во вторник, 17 сентября.

«В настоящее время он находится в Великолукской больнице, специалисты которой оказывают необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел из-за того, что у моста просела часть опоры, образовалась яма, в которую и угодил автомобиль с пострадавшим.

Глава региона Михаил Ведерников дал распоряжение подготовить проектно-сметную документацию по восстановлению моста.

При этом необходимые строительно-монтажные работы проведут в следующем году, как только позволят погодные условия.

12 сентября сообщалось, что в Печорском районе Псковской области планируют отремонтировать мост через реку Обдех. Максимальная стоимость работ составит 5,8 млн рублей. Средства направят из регионального бюджета. Исполнителя планируют определить 11 октября. Реализация разработанного проекта запланирована на 2021 год.

Источник: Газета Известия

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