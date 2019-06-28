В работе App Store произошел сбой

Пользователи онлайн-магазина App Store пожаловались на неполадки в работе сервиса. Об этом 28 июня сообщает портал Downdetector, который отслеживает сбои крупных сайтов и программ.

«Проблемы в работе App Store наблюдаются с 19:48 по времени Восточного побережья США (02:48 пятницы мск)», — говорится в сообщении.

Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с подключением к серверу, 23% не могут зайти в свою учетную запись, а у 4% не работает веб-сайт.

3 июня амepиканская кoмпания Apple объявилa, что откaжется в нoвой опepационной системе MacOS 10.15 от программы iTunes.

Источник: Газета Известия