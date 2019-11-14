В работе Instagram произошел сбой

14 ноября 2019     13
В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram зафиксирован в ряде стран, в том числе в России. Об этом свидетельствуют данные обзорного сервиса Downdetector, опубликованные 13 ноября.

Больше всего жалоб на работу социальной сети поступает от пользователей из Великобритании, США, Германии, Италии, Португалии, Испании, Нидерландов, Бельгии и Австрии. В России о сбоях сообщают в основном жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Основная часть пользователей испытывает проблемы с загрузкой новостной ленты (68%), у 26% возникают трудности непосредственно с авторизацией, а 5% пользователей жалуются на неполадки в работе сайта.

Это второй подобный случай за день, ранее 13 ноября сбой был зафиксирован в работе Instagram и Facebook.

Источник: Газета Известия

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