В Раде выступили против неприкосновенности Зеленского

Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил за лишение президента Украины неприкосновенности. Об этом он сказал в ходе первого заседания украинского парламент девятого созыва, трансляцию которого в YouTube ведет телеканал «112 Украина».

По словам Разумкова, снять неприкосновенность с депутатов недостаточно, глава государства и судьи также должны быть лишены этой привилегии. Он отметил, что соответствующее решение необходимо принять, «чтобы все были равными перед законом».

«Эта позиция была, есть и будет оставаться», — подчеркнул он, выразив надежду, что парламент быстро решит соответствующие вопросы.

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об импичменте главы государства. Его в парламент внес сам президент Украины, отметив его как неотложный.

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Зеленский уже пытался внести в парламент закон об импичменте сразу после своей инаугурации. Он предлагал двухуровневую процедуру отрешения президента от его полномочий. Сначала импичмент должен быть поддержан большинством голосов депутатов Верховной Рады.

Впоследствии из депутатов, прокуроров и специальных следователей должна быть сформирована комиссия по расследованию законности действий президента. Ее выводы должны будут подтвердить Верховный и Конституционный суды.

Тем не менее, Верховная Рада восьмого созыва отказалась рассматривать предложенный президентом документ. Постановление о внесении законопроекта в повестку дня поддержал только 101 депутат, притом что для рассмотрения законопроекта парламентом его внесение в повестку должны поддержать 226 депутатов.

Неприкосновенность депутатов, президента и судей закреплены в конституции Украины. Для соответствующих изменений необходима поддержка 300 депутатов из 450. Партия президента «Слуга народа» имеет в Раде 254 места.

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Источник: Лента.Ру