В Раде выступили против неприкосновенности Зеленского

29 августа 2019     18
В Раде выступили против неприкосновенности Зеленского

Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил за лишение президента Украины неприкосновенности. Об этом он сказал в ходе первого заседания украинского парламент девятого созыва, трансляцию которого в YouTube ведет телеканал «112 Украина».

По словам Разумкова, снять неприкосновенность с депутатов недостаточно, глава государства и судьи также должны быть лишены этой привилегии. Он отметил, что соответствующее решение необходимо принять, «чтобы все были равными перед законом».

«Эта позиция была, есть и будет оставаться», — подчеркнул он, выразив надежду, что парламент быстро решит соответствующие вопросы.

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об импичменте главы государства. Его в парламент внес сам президент Украины, отметив его как неотложный.

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Впоследствии из депутатов, прокуроров и специальных следователей должна быть сформирована комиссия по расследованию законности действий президента. Ее выводы должны будут подтвердить Верховный и Конституционный суды.

Тем не менее, Верховная Рада восьмого созыва отказалась рассматривать предложенный президентом документ. Постановление о внесении законопроекта в повестку дня поддержал только 101 депутат, притом что для рассмотрения законопроекта парламентом его внесение в повестку должны поддержать 226 депутатов.

Неприкосновенность депутатов, президента и судей закреплены в конституции Украины. Для соответствующих изменений необходима поддержка 300 депутатов из 450. Партия президента «Слуга народа» имеет в Раде 254 места.

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Источник: Лента.Ру

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