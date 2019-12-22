В Раде заявили о принудительном снижении генерации АЭС

Диспетчеры национальной энергетической компании «Укрэнерго» принудительно снизили генерацию атомных электростанций (АЭС) на 400 МВт в воскресенье. Об этом написал 22 декабря на своей странице в Facebook председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

«Сегодня с 02:00 по 06:00 было осуществлено диспетчерское принудительное снижение генерации АЭС на величину 400 МВт, которое продолжается до сих пор», — говорится в сообщении.

Причиной отключения Герус назвал низкое потребление электроэнергии из-за теплой погоды и падения промышленности при высокой выработке «зеленых» производителей.

Политик подчеркнул, что импорт электроэнергии из России и Беларуси отсутствует.

«Дожили до того, что выключаем уже построенные государственные атомные электростанции с тарифом 0,7 гривен и с нулевыми выбросами СО2, чтобы обеспечивать работу частных промышленных СЭС и ВЭС с крупнейшим в Европе евротарифом 3–5 гривен за кВт-час. Уже сейчас понятно, что весной это будет повторяться в масштабах в разы больших», — посетовал Герус, задавшись вопросом, является ли это государственной политикой.

Агентство «Украинские новости» со ссылкой на Национальную комиссию госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отмечает, что тарифы «Укрэнерго» вырастут в 2020 году на 33,39%, или на 3,89 коп./кВт-ч до 15,54 коп./кВт-ч. Причиной повышения является увеличение почти в два раза, до 5,8 млрд гривен, расходов на приобретение электроэнергии для компенсации технологических потерь.

Украина прекратила импорт электроэнергии из России в ноябре 2015 года. Украинская группа «Нафтогаз» начала импортировать электроэнергию из Белоруссии в сентябре 2019 года, отметив, что с июля в стране с 1 июля начал функционировать новый рынок электроэнергии.

В конце ноября комитет Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ рекомендовал парламенту внести поправки в законодательство и запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

В начале декабря 2019 года украинские СМИ со ссылкой на одного из участников рынка сообщили, что с 1 декабря украинские трейдеры прекратили импорт электроэнергии из Белоруссии. В том же месяце сообщалось, что местные компании возобновили поставки электроэнергии из России с 11 декабря.

Источник: Газета Известия