В Раде назвали условие прекращения войны на Украине

19 ноября 2019     13
В Раде назвали условие прекращения войны на Украине

Украинским властям необходимо отойти от политики и начать действовать в рамках закона для прекращения конфликта внутри страны. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала NewsOne.

По словам парламентария, необходимо прекратить оценивать людей «по принципу “ваши — наши”».

«Пора отойти от политических оценок и вернуться в правовое поле Украины», — сказал Кузьмин.

По его мнению, также Киеву следует сделать выводы из ошибок предыдущей власти, передает «РИА Новости».

Ранее, 14 ноября, глава украинского МИДа заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча в «нормандском формате» не даст результата. Следующая встреча в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) состоится 9 декабря в Париже.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик, после того как отказались признавать новую власть в стране. В ответ украинская армия начала против них антитеррористическую операцию, в апреле 2018 года сменив ее название на операцию объединенных сил.

Источник: Газета Известия

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