В Раде обвинили Зеленского в госизмене из-за Донбасса

Пункты «дорожной карты» президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на юго-востоке страны, озвученные главой трехсторонней группы по Донбассу Леонидом Кучмой, являются началом капитуляции Украины по российскому сценарию. Такое мнение высказала глава комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко на своей странице в Facebook в четверг, 6 июня.

«Безопасность и суверенитет Украины не может быть предметом торговли. Если президент Зеленский публично не дезавуирует заявления Кучмы, это означает, что он стал на путь государственной измены», — написала она.

Как подчеркнула парламентарий, украинцы стремятся к миру, однако не надо путать мир и капитуляцию «на условиях врага».

В качестве примера госизмены она упомянула предложение снять экономическую блокаду с Донбасса. По ее словам, торговля с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками было ответом на захват предприятий и введение там рублевой зоны.

«Враг вернул наши предприятия и оборот гривни, прекратил совершать преступления на оккупированных территориях?» — задается вопросом Гопко.

Во время своей инаугурации, которая прошла 20 мая, Зеленский пообещал урегулировать конфликт в Донбассе. По его словам, первым шагом станет обмен пленными.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Источник: Газета Известия