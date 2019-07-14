В Раде оценили последствия блокады Крыма и Донбасса

Лидер партии «Оппозиционный блок» Евгений Мураев заявил, что будет требовать от президента Украины Владимира Зеленского немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса. Об этом он рассказал в эфире телеканала «НАШ!».
Он считает, что блокада неподконтрольных Киеву территорий привела к негативным последствиям. По словам политика, такие меры оттолкнули людей, проживающих на этих территориях, поскольку они перестали ассоциировать себя с Украиной.
«Снятие торговой, транспортной и экономической блокады с Крыма и Донбасса — это первый шаг к миру и реинтеграции наших территорий», — сказал Мураев.
Крым и часть территории Донецкой и Луганской областей вышли из состава Украины вскоре после смены власти в Киеве в 2014 году. В Донбассе начался вооруженный конфликт, который продолжается до сих пор. Полуостров же вошел в состав России по итогам референдума. Киев не признает статус этих территорий и считает Москву ответственной за произошедшее. Россия отрицает все обвинения.
Источник: Лента.Ру
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