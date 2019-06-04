В Раде предложили лишать имущества получивших паспорт РФ жителей Донбасса

Внефракционный депутат Верховный рады Олег Мусий предложил конфисковывать имущество граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получивших российские паспорта.

Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение парламента во вторник, 4 июня. Документ зарегистрирован под номером 10363, отмечается на сайте рады.

При этом сам текст инициативы и пояснительная записка к ней пока не опубликованы.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Как подчеркнули в пресс-центре МИД России, жители Донбасса смогут запрашивать российское гражданство без отказа от украинского при наличии последнего.

Позднее в тот же день российский лидер заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители ДНР и ЛНР, чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены. Путин подчеркнул, что своим решением Москва не намерена создавать проблемы новой украинской власти.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

Источник: Газета Известия