В Раде рассказали о действиях в случае смерти депутатов от COVID-19

21 марта 2020     7
В Раде рассказали о действиях в случае смерти депутатов от COVID-19

В случае смерти депутата Верховной рады его заменит следующий за ним по партийному списку кандидат. Об этом 20 марта рассказал член президентской фракции «Слуга народа» Никита Потураев.

Такой сценарий нардеп озвучил на фоне заражения COVID-19 парламентария Сергея Шахова, пишет «Страна.ua». В пятницу стало известно, что заболела также сестра нардепа. При чем после возвращения из Европы Шахов ходил на заседания.

По мнению Потураева, заболеть может весь состав рады. Однако депутаты, которые уже контактировали с Шаховым, сдали отрицательные тесты на коронавирус. Сам же заболевший находится дома на карантине.

«Ну переболеем. Вернемся к труду. Ну, кто-то, возможно, умрет. У всех списки есть. Список сдвинется, кто-то придет новый», – сказал депутат в интервью 24 канала.

Потураев добавил, что ситуация действительно небезопасная и некоторые депутаты в группе риска.

К настоящему моменту на Украине число заболевших COVID-19 достигло 41, трое пациентов скончались.

Источник: Газета Известия

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