В раде рассказали о разбитых надеждах украинцев

28 ноября 2019     42
В раде рассказали о разбитых надеждах украинцев

Надежды украинцев на перемены после избрания нового состава Верховной рады не оправдались, а ситуация в парламенте больше напоминает реалити-шоу. Такое мнение выразила депутат от фракции «Оппозиционна платформа – За жизнь» Наталья Королевская.

По ее словам, она понимает, почему последние опросы населения показывают, что 33% граждан Украины не верят в то, что нынешний состав рады продержится до истечения срока и проведения следующих выборов.

«Я поддерживаю людей, потому что действительно эмоция парламентских выборов, когда у людей была надежда, что придут такие новые, молодые, красивые и сразу же как-то все изменят в стране, она, к сожалению, разбитыми надеждами (обернулась — Ред.)», — сказала депутат в эфире телеканала «112 Украина».

Она указала, что в последнее время деятельность парламентариев запоминается только крупными секс-скандалами и коррупцией.

Королевская отметила, что ситуация больше похожа на шоу, но все довольно грустно, так как это реалии Украины.

Внеочередные выборы депутатов Верховной рады состоялись 21 июля. Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей.

Однако в последнее время нардепы все чаще попадают в скандальные ситуации. В октябре сразу несколько депутатов попались на интимной переписке, в том числе с проституткой, прямо на заседании парламента.

20 ноября Зеленский заявил, что депутатов Верховной рады пора менять.

Источник: Газета Известия

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