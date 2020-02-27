В РАН заинтересовались изучением свойств высоких разведений

27 февраля 2020     14
В РАН заинтересовались изучением свойств высоких разведений

Вице-президент РАН Алексей Хохлов опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook результаты эксперимента, в ходе которого специалисты неназванной лаборатории проанализировали гомеопатический препарат Оциллококцинум, а также релиз-активные препараты Анаферон, Артрофоон, Эргоферон и Субетта, производство которых осуществляется с использованием технологии сверхвысоких разведений, сообщает «Газета.ру».

«Результат подтверждает заявленный производителями состав», — утверждается в публикации, что согласуется с практикой государственной регистрации любого лекарства, в ходе которой производитель подтверждает заявленный состав препарата, обосновывает механизм его действия и представляет данные доклинических и клинических исследований его безопасности и эффективности. Активная фармацевтическая субстанция — действующее вещество любого лекарственного препарата — также подлежит государственной регистрации с соблюдением всех регуляторных требований. Однако, в публикации делается еще один вывод — действующее вещество в препаратах отсутствует, правда, с оговоркой — «с точностью до фемтограммов».

В результате, при обсуждении публикации разгорелась нешуточная дискуссия, разделившая комментаторов на два лагеря — сторонников и противников озвученных выводов. Дошло даже до обвинений автора в ангажированности по отношению к другим фармпроизводителям.

«Нам сложно судить об эксперименте, не имея точных данных о его дизайне, используемом оборудовании. Однако, всем специалистам, занимающимся исследованиями веществ в сверхнизких концентрациях, известно, что чувствительность современных физико-химических методов анализа, к коим относится и хромато-масс-спектрометрия, используемая в публикации, ограничена 10-15 моль вещества», — прокомментировал ситуацию директор научного департамента компании Материа Медика Холдинг Сергей Тарасов. «Это означает, что, если в растворе содержится менее указанного количества моль вещества, то есть сотни миллионов молекул, данный метод не покажет их присутствие из-за его недостаточной чувствительности. Таким образом, подходы, используемые авторами статьи, не позволяют оценивать содержание действующего вещества в составе исследуемых лекарственных препаратов, и, тем более, регистрировать действующее вещество в биологических жидкостях, органах и тканях. Эта информация содержится в инструкциях по применению к указанным препаратам. То, что ученые не учли данный фактор при постановке эксперимента, а также сделали вывод об отсутствии действующего вещества, выглядит, как минимум, странно», — отметил он.

Сергей Тарасов также пояснил, что эти особенности не накладывают никаких ограничений на применение вышеуказанных препаратов: «Так, в Директивах Европейского Союза, регулирующих обращение лекарственных препаратов, допускается отсутствие некоторых данных по препарату в том случае, когда современное состояние науки не позволяет их получить». «Говорить об эффективности любых лекарственных средств (вне зависимости от типа действующего вещества и его количества) можно лишь на основании результатов рандомизированных двойных слепых плацебо контролируемых клинических исследований», — подчеркнул он.

«Тем не менее, мы рады, что исследования наших лекарственных препаратов привлекают внимание специалистов такого уровня. Ранее к изучению свойств высоких разведений уже подключились ученые-физики. Второй год подряд в РАН проходит конференция, посвященная физике водных растворов. Так что эта тема очень интересная и увлекательная, мы надеемся на продолжение научной дискуссии в стенах РАН. К слову сказать, наша компания является одним из лидеров среди отечественных фармкомпаний по количеству проводимых клинических исследований, а также представляет данные в базе Национальной медицинской библиотеки США», — сказал Тарасов.

Источник: Лента.Ру

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