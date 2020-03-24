В РВИО оценили советско-германский договор о ненападении 1939 года

24 марта 2020     14
В РВИО оценили советско-германский договор о ненападении 1939 года

Договор о ненападении, заключенный в августе 1939 года между СССР и Германией не спас Советский Союз от тяжелых поражений начала Великой Отечественной войны. Об этом 24 марта заявил председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Сергей Иванов.

«Надо объективно признать, что с подписанием этого договора, помимо известных преимуществ — оттяжки времени нападения (Германии) на Советский Союз, были и спорные моменты, прямо скажем», — сказал он.

Как заявил Иванов, Сталин «рассчитывал» на то, война с гитлеровской Германией не начнется в ближайшие «минимум три года», а земли, которые СССР получил, были «совершенно необорудованной оперативной территорией». Кроме того, на новой западной границе страны возник так называемый «Белостокский выступ», который «очень негативно аукнулся» Советскому Союзу в начале войны. Иванов подчеркнул, что создать эффективные оборонительные рубежи за полтора года «было невозможно».

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом был подписан 23 августа 1939 году в Москве министром иностранных дел Вячеславом Молотовым со стороны СССР и главой МИД Германии Иоахимом фон Риббентропом.

В документе стороны обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет, в случае если одна из них ввязывалась в войну.

В секретном дополнительном протоколе прописывалось «разграничение сфер интересов в Восточной Европе» на случай изменения территориально-политического переустройства.

В последнее время власти Польши все чаще делают резонансные заявления об исторических событиях, упрекая Москву в «неверном» видении истории. Так, лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии» и назвал преувеличенными заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима.

Кроме того, Варшава полагает, что на основании соглашения лидеров нацистской Германии и СССР Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина от 17 сентября 1939 года СССР напал на Польшу.

Источник: Газета Известия

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