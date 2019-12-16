В РЖД отреагировали на идею о создании курилок в поездах

РЖД в ближайшее время не планирует создавать в поездах курилки или выделять под них отдельные помещения. Об этом заявил замгендиректора «Федеральной пассажирской компании» Константин Торубаров, передает «Прайм».

«Мы пока это не планируем. Даже пока еще не обсуждали этот вопрос», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь замгендиректора по развитию пассажирского транспорта производителя поездов «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов сообщил, что от холдинга РЖД пока не поступало обращения на разработку вагонов с курилками.

Ранее в декабре сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева предложила создать курилки в российских поездах. «Мы бы очень хотели, чтобы в поездах дальнего следования выделили какой-то вагон или тамбур для курильщиков», — пояснила она, добавив, что необходимо просто максимально далеко развести курящих и некурящих пассажиров.

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о праве аэропортов устанавливать помещения для курения в стерильных зонах 12 декабря. Согласно законопроекту, курить разрешат в специально изолированных комнатах, которые оборудованы мощными системами вентиляции. При этом возможность наблюдения за процессом курения табака из других помещений будет исключена. Предполагается, что такие курилки будут расположены в зонах для зарегистрированных на рейс пассажиров, прошедших досмотр, а также для тех, кто следует транзитом.

Источник: Лента.Ру