В «Росатоме» назвали причину взрыва на полигоне под Северодвинском

10 августа 2019     11
В «Росатоме» назвали причину взрыва на полигоне под Северодвинском

В «Росатоме» заявили, что причиной взрыва и гибели людей на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области стало стечение факторов, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий. Об этом в субботу, 10 августа, сообщили в департаменте коммуникаций компании.

«Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, и была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников «Росатома», которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты», — цитирует сообщение ТАСС.

В компании отметили, что финансовая ответственность за будущее семей погибших легла на корпорацию и речь идет не только об одноразовой помощи.

«Это лишь малая часть того, что мы можем сделать в знак признательности к самоотверженной работе испытателей, отдавших свои жизни во благо безопасности всех нас», — добавили в «Росатоме».

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. В результате ЧП погибли пять человек.

По словам главы региона Игоря Орлова, на месте взрыва превышения радиационного уровня не наблюдается. Он отметил, что эти показания подтвердили все службы и системы контроля.

Источник: Газета Известия

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