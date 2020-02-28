В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.

Так средняя температура будет выше нормы на 7-10 градусов в Тульской, Калужской, Рязанской областях и в центрально-черноземных зонах (Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской), сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Также теплая погода будет в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске.

В Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях, по словам синоптика, температура превысит норму на пять-шесть градусов. Также будет и на северо-западе страны (в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской, на юге Архангельской области и на западе Коми), но там иногда погода будет возвращать в норму.

Рекордное повышение до 12 градусов выше нормы ожидается на Таймыре и в Якутии.

По словам синоптиков, зима этого года в Москве стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Такой рекорд будет сложно побить в ближайшие годы. Прежний результат был зафиксирован зимой 1961 года, когда среднемесячная температура достигала всего 2,8 градуса мороза. Климатологи прогнозирую, что летом в Москве могут наблюдаться волны жары и ливни.

Источник: Газета Известия