В Росгосцирке рассказали о невозможности обойтись без животных в представлениях

Российский цирк пока не может существовать без участия животных в представлениях. К такому заключению пришел генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин, передает РИА Новости.

По его мнению, животные привлекают большую часть публики. «Ведь дети в восторге от животных», — сказал он, добавив, что окончательное решение по этому вопросу остается за зрителями. «Кому-то ведь нравятся животные в цирке, и их большинство», — резюмировал Шемякин.

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00:02 — 24 декабря 2018

26 августа стало известно, что более половины россиян (53 процента) считают обязательными номера с животными в цирках. В основном о необходимости номеров с животными высказывались люди от 45 до 59 лет (64 процента) и старше 60 лет (62 процента). При этом 15 процентов россиян настораживают выступления с животными, их дрессировка и проживание в неволе.

В июне сообщалось, что российское правительство намерено запретить дрессировщикам использовать насилие во время репетиций. Вместо средств и методов, причиняющих боль и страдания, рекомендовали использовать тактику положительного подкрепления, когда зверя поощряют за работу, а не наказывают. Также будет запрещено заставлять животных выполнять противоестественные для них действия и давать им препараты, влияющие на работоспособность и самочувствие.

Ранее директор Большого московского цирка Эдгард Запашный заявил, что российское цирковое сообщество не планирует отказываться от использования животных в своих шоу. По его словам, это лишь «некая лишенная смысла тенденция и дань моде».

Осенью 2018 года Запашный прокомментировал случай в магнитогорском цирке, когда в результате ЧП дрессировщик Артур Багдасаров начал тыкать палкой и тащить за хвост потерявшую сознание тигрицу. Глава Большого московского цирка назвал опубликовавшую на эту тему пост девушку «зоошизанутой». Кроме того, он утверждал, что зоорадикалы стремятся установить свои порядки в стране, а их деятельность спонсируют «всякие европейские и проамериканские организации».

Источник: Лента.Ру