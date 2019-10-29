В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта

Регулярное измерение артериального давления, его медикаментозная коррекция и изменение образа жизни являются профилактикой осложнений гипертонии, включая инсульт. Об этом говорится в рекомендациях специалистов Роспотребнадзора по профилактике данного заболевания, которые опубликованы на сайте ведомства во вторник, 29 октября.

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября.

Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни. Всего 30 минут упражнений умеренной интенсивности пять раз в неделю снизят риск его развития на 25%.

Также более половины всех инсультов связаны с последствиями несбалансированного рациона. Снижает риски питание, основанное на растительных продуктах, с умеренным количеством мяса и рыбы.

Лишний вес повышает риск развития болезни на 22%, а при ожирении этот риск увеличивается на 64%.

«Вероятность инсульта повышается как следствие гипертонии, ишемической болезни сердца, и диабета II типа, которые развиваются на фоне избытка массы тела», — говорится в сообщении.

Выкуривание 20 сигарет в день увеличивает вероятность этого недуга в шесть раз.

Ранее, во вторник, британские врачи рассказали, что количество случаев инсульта в мире регулярно увеличивается из-за возросшего темпа жизни и стресса. По их данным, причинами этой болезни могут быть слабые сосуды, наследственность, накопление «вредного» холестерина, злоупотребление алкоголем.

Другим фактором, повышающим риск заболевания, доктора считают заместительную гормональную терапию, которую применяют женщины после 50 лет.

Источник: Газета Известия