В России браконьеры убили одного из самых редких хищников на планете

В лесу Приморского края, Россия, браконьеры убили амурского тигра, который считается одним из самых редких хищников на планете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.

По словам Арамилева, представители центра обнаружили в лесу подозрительные следы и вызвали сотрудников охотнадзора и полицию. Специалисты подтвердили факт убийства амурского тигра, уточнил гендиректор.

Работники охотнадзора Приморья отметили, что собранные материалы направили в полицию для проведения расследования.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу и находится под угрозой исчезновения. Точная популяция амурского тигра в России неизвестна. По данным «Тигриной переписи» 2015 года, их насчитывалось от 523 до 540 особей.

В декабре 2019 года сообщалось, что в Приморском крае браконьеры убили амурского тигренка, которому было меньше года. Судьба взрослой тигрицы, которая должна была находиться с детенышем, неизвестна.

Источник: Лента.Ру