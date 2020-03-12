В России возле пруда найдено тело младенца в пакете

В городе Железноводске Ставропольского края возбудили уголовное дело по факту убийства матерью ребенка сразу после родов. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 10 марта возле пруда в поселке Иноземцево в целлофановом пакете было найдено тело новорожденного мальчика. Причина его смерти устанавливается. Следователь осмотрел место происшествия и назначил судебно-медицинскую экспертизу.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают мать ребенка и свидетелей происшествия.

18 февраля сообщалось, что житель Самарской области убил свою трехмесячную дочь утюгом, потому что не смог ее успокоить.

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Источник: Лента.Ру