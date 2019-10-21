В России вошли в моду десятиметровые квартиры

21 октября 2019     17
В России вошли в моду десятиметровые квартиры

Минимальный метраж квартиры-студии в российских городах-миллионниках в 2018 году составлял 12 квадратных метров, в 2019-м показатель снизился до десяти квадратных метров. Об этом говорится в материалах аналитиков «Мир Квартир» (есть в распоряжении редакции).

По статистике компании, самое дешевое предложение такого рода в Москве — 10-метровая студия в Черкизово, расположенная на первом этаже пятиэтажного дома. Объект выставлен на продажу за 2,25 миллиона рублей. В качестве примера петербургской микроквартиры аналитики приводят 11-метровую студию с евроремонтом, в доме рядом с метро «Пионерская». Квартира продается за 1,53 миллиона рублей.

Подобные предложения набирают популярность и в других российских миллионниках. В частности, в Краснодаре выставлена на продажу 10-метровая квартира стоимостью 940 тысяч рублей, в Казани и Волгограде квартиры аналогичной площади можно приобрести за 925 и 599 тысяч рублей соответственно.

Материалы по теме

00:03 — 27 сентября

Распилили

Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть

В компании отмечают, что подобные предложения в 2019 году вышли на рынки большинства городов-миллионников России. Микроквартиры площадью десять квадратных метров продаются в основном на вторичном рынке. Формат пользуется спросом у покупателей с ограниченным бюджетом. «Как бы ни мельчили планировки современные застройщики, до таких “высот” они, к счастью, еще не дошли. Обычно 10-метровые “студии” представляют собой переделанные и оформленные как отдельное жилье комнаты в бывших общежитиях и домах гостиничного типа», — приводятся в материале слова генерального директора «Мир Квартир» Павла Луценко.

Ранее в компании «БЕСТ-Новострой» рассказали о выводе в продажу новостройки с рекордно компактными квартирами. Речь идет о жилом комплексе на 2-й Фрезерной улице, минимальная площадь квартир в нем составляет 11,6 квадратного метра.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В России вошли в моду десятиметровые квартиры
В России вошли в моду десятиметровые квартиры

Минимальный метраж квартиры-студии в российских городах-миллионниках в 2018 году составлял 12 квадратных метров, в 2019-м показатель снизился до десяти квадратных …


Бывшие инспекторы ДПС Севастополя осуждены за взятки
Бывшие инспекторы ДПС Севастополя осуждены за взятки

5 лет в исправительной колонии строгого режима – одному мужчине, и 4 года 1 месяц – второму. К такому сроку …


Житель Ижевска спилил краснокнижный можжевельник в природном заказнике
Житель Ижевска спилил краснокнижный можжевельник в природном заказнике

Из древесины он изготавливал поделки для вывоза и продажи. Инспекторы Минприроды Крыма задержали браконьера из Ижевска, который незаконно пилил можжевельник …


В NASA отметили важность участия всех стран в программе по освоению Луны
В NASA отметили важность участия всех стран в программе по освоению Луны

Соединенные Штаты хотят участия международных партнеров в своей программе по освоению Луны «Артемида». Об этом сообщил в понедельник, 21 октября, …


Жалобы на отсутствие отопления принимают на «горячую линию»
Жалобы на отсутствие отопления принимают на «горячую линию»

В городе стартовал отопительный сезон. Раньше запланированного дня по распоряжению главы региона котельные начали подавать горячую воду в социальные учреждения. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты