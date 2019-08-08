В России впервые выловили «предвестника цунами»

8 августа 2019     11
В России впервые выловили «предвестника цунами»

На побережье в Приморье местные жители нашли сельдяного короля — рыбу, обитающую на глубине более километра. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимира Ракова, это первая встреча с такой рыбой в России.

По словам ученого, это уникальная находка, и теперь во всех справочниках ее можно указать как новый вид фауны для России.

Жительница Приморья Антонина Тунык рассказала, что сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада. Рыбу посчитали ядовитой и отпустили в море. «Когда плывет, кажется, какое-то чудовище. Глаза как у зверя, в воде блестит как зеркало», — рассказала женщина.

Сельдяной король встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная из ныне живущих костных рыб.

Согласно приметам, сельдяной король является предвестником землетрясений или цунами — глубоководные обитатели чувствительны к движениям морского грунта. В 2011 году в Японии незадолго до землетрясения и цунами на берег выбросилось несколько десятков сельдяных королей. Вместе с тем ученые подчеркивали, что такую связь никто нигде не фиксировал.

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Источник: Лента.Ру

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