В России вступили в силу ограничения на авиасообщение со всеми странами

23 марта 2020     18
В России вступили в силу ограничения на авиасообщение со всеми странами

С 23 марта Россия прекратила авиасообщение со всеми государствами мира из-за пандемии коронавируса. Об этом накануне предупредила Росавиация.

Речь идет обо всех рейсах кроме перелетов из Москвы в иностранные столицы. Таким образом, исключения составят 146 рейсов – по одному в каждую страну.

Также перелеты продолжат чартерные рейсы, но с ограничениями. Будет разрешено только вывозить иностранных граждан из России и возвращать россиян на родину.

Аналогичные меры приняли несколько стран мира, в том числе Черногория, ОАЭ, Сирия и другие. Отменила рейсы в 46 стран Турция.

Ранее в Ростуризме призвали россиян не покидать страну, пока эпидемиологическая ситуация в мире не улучшится.

21 марта «Аэрофлот» сообщил о приостановке полетов в ряд стран.Авиакомпании предложила пассажирам вернуть билеты, перенести дату вылета или изменить маршрут.

Первая вспышка тяжелого респираторного заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SASRS-COV-2 была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря.

Вскоре инфекция распространилась в большинстве стран мира. 11 марта коронавирус был признан Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ на 22 марта в мире заразились более 294 тыс. человек, скончались около 13 тыс.

В России выявлено 367 случаев заражения COVID-19, большинство из которых завозные.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

СК проводит проверку по факту обнаружения тела младенца в Красноярском крае
СК проводит проверку по факту обнаружения тела младенца в Красноярском крае

06:55 Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела младенца на берегу реки Енисей в Красноярском крае. globallookpress.com «По предварительным данным, …


Под надзором: Совет Европы намерен помочь проведению тюремной реформы на Украине
Под надзором: Совет Европы намерен помочь проведению тюремной реформы на Украине

Совет Европы объявил тендер на консультационные услуги для реализации программы, направленной на реформирование пенитенциарной системы Украины. Как отмечается в документе, …


Названа новая причина вымирания динозавров
Названа новая причина вымирания динозавров

Ученые Коннектикутского университета в США выяснили, что столкновение астероида с Землей, которое привело к мел-палеогеновому вымиранию 66 миллионов лет назад, …


Получившая от России помощь Италия обратилась к Пентагону
Получившая от России помощь Италия обратилась к Пентагону

Правительство Италии обратилось к министру обороны США Марку Эсперу с просьбой оказать военную помощь в борьбе с распространением коронавируса. Об …


Пахнущее гнилым мясом загадочное существо без головы вымыло на берег
Пахнущее гнилым мясом загадочное существо без головы вымыло на берег

Жительница английского города Мортон, графство Мерсисайд, нашла на пляже Уэст-Кирби тушу неизвестного существа без головы. Об этом сообщает издание Daily …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты