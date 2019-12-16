В России выросло промышленное производство

16 декабря 2019     9
В России выросло промышленное производство

Рост промышленного производства в России с января по ноябрь 2019 года составил 2,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Росстата.

За 11 месяцев позитивную динамику продемонстрировали практически все сферы промпроизводства, кроме водоснабжения, водоотведения и организации сбора и утилизации отходов.

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Лучше всего показатели и сырьевой отрасли (плюс 3,2 процента по сравнению с прошлым годом), дальше идет обрабатывающая отрасль (плюс 2,1 процента).

Среди других опубликованных данных есть увеличение на 7,3 процента добычи природного газа и газового конденсата в ноябре по сравнению с показателем годом ранее, а также снижение на 0,9 процента добычи нефти. На 23 процента выросло производство лекарственных средств и материалов, производство пищевой продукции увеличилось на 4,3 процента.

По сравнению с октябрем в ноябре промышленное производство сократилось на 2,5 процента. Одной из причин ведомство назвало разное количество рабочих дней в месяцах — в октябре их было на три больше.

До этого сообщалось, что промышленное производство в России в октябре 2019 года выросло на 5,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6 процента в годовом выражении.

В мае этого года Росстат отозвал статистику по промышленному производству за апрель, понизив рост по сравнению с прошлым годом с 4,9 процента до 4,6. В ведомстве объяснили ситуацию ошибочными данными, которые предоставило одно из добывающих предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа.

Источник: Лента.Ру

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