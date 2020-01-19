В России вырос спрос на красную икру в предновогодний период

19 января 2020     18
В России вырос спрос на красную икру в предновогодний период

В России спрос на красную икру в предновогодний период вырос в 10 раз, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Rate&Goods.

В сети гипермаркетов «Лента» было продано 24 процента продукции, в магазинах «Магнит» — 16 процентов, в «Окей» — 9 процентов, в «Пятерочке» — 7 процентов продукции, в «Ашане» — 5 процентов, в «Перекрестке» — 4 процента. Самыми популярными среди покупателей оказались торговые марки «Дальневосточная компания», «Путина», «Тесей» и «Рыбный мир».

Отмечается, что время новогодних каникул продажи красной икры сократились в 8,2 раза по сравнению с последней неделей перед праздником, однако по-прежнему оставались сравнительно высокими. При этом с окончанием каникул спрос на икру упал в 20,5 раза по сравнению с предновогодним пиком продаж.

Ранее сообщалось, что в России снизился спрос на майонез в предновогодний период. По данным аналитиков Ozon, продажи на продукт упали на 60 процентов. Отмечается, что это связано с модой на здоровый образ жизни. Эксперты пояснили, что клиенты в два раза чаще в предновогодний период покупали греческий йогурт, который используется в качестве диетического соуса.

Источник: Лента.Ру

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