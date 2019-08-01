В России задумались об уголовной ответственности за сокрытие детей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) выступает за введение уголовной ответственности для родителей, отказывающихся выполнять решение суда о передаче ребенка. Об этом сообщил глава службы Дмитрий Аристов 1 августа.

На данный момент, игнорирующего постановления родителя можно привлечь только к административной ответственности. Однако и такие методы не оказывают должного воздействия, в то время как отец или мать обязаны самостоятельно передавать ребенка.

«Поэтому мы предлагаем и поддерживаем проработку вопроса о введении уголовной ответственности за неисполнение судебных решений в сфере отобрания ребенка», — цитирует Аристова агентство «РИА Новости».

Ранее в этот день в ФССП назвали число россиян, которым из-за долгов запрещен выезд из страны. По данным службы, с начала года число должников выросло почти на 1 млн человек — с 2,6 млн до 3,58 млн. Общая сумма задолженности на данный момент составляет 1,47 трлн рублей.

Приставы намерены искать задолжавших с помощью камер видеонаблюдения.

Источник: Газета Известия