В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

20 февраля 2020     11
В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая. Запрет, в частности, распространяется на товары в заводской упаковке. Письмо о новых мерах борьбы с коронавирусом и африканской чумой свиней направлено в территориальные подразделения службы, документ есть в распоряжении «Известий».

Кроме того, сотрудники Россельхознадзора на местах теперь обязаны не допускать ввоз из КНР готовой животноводческой продукции в ручной клади и багаже пассажиров.

По словам главы исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, чаще всего из Китая заказывают колбасу и субпродукты, например свиные уши. Кроме того, через интернет можно приобрести острые куриные лапки в желе, куриную шейку или окорочок, а также вяленую говядину и свинину.

С 19 февраля Россия прекратила прием, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях. 20 февраля вступит в силу временный запрет на въезд гражданам КНР, приезжающим в частных, учебных, туристических целях и для осуществления трудовой деятельности. Данные ограничения не касаются пассажиров из Китая, путешествующих транзитом. Кроме того, Москва продолжит выдачу служебных и деловых виз гражданам КНР.

Подробнее читайте в свежем номере «Известий» от 20 февраля.

Источник: Газета Известия

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