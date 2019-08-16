В России запретят платить за метро и автобус без паспорта

16 августа 2019     26
В России запретят платить за метро и автобус без паспорта

Транспортные карты в большинстве российских регионов, в том числе подмосковную «Стрелку», с августа 2020 года нельзя будет пополнить наличными без предъявления паспорта. Такой вывод следует из принятых Госдумой поправок в закон о национальной платежной системе, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Без предъявления документов можно «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета», что и означает запрет на анонимные пополнение электронных кошельков.

Материалы по теме

20:20 — 29 апреля

Проблема заключается в том, что транспортные карты юридически попадают под это ограничение, указали в Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД). При пополнении карты для проезда на общественном транспорте или в метро деньги поступают на привязанный к ней электронный кошелек.

По такой схеме работают порядка 30 миллионов карт в более чем 60 российских городах. Среди них Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону. Попадет под ограничение и транспортная карта «Стрелка», которую используют в Подмосковье.

Ничего не грозит владельцам московской «Тройки» и петербургского «Подорожника». В этом случае деньги поступают на счет юридического лица, а уже оттуда — на конкретную карту. Другими словами, пользователь платит за услугу компании.

Председатель АЭД Виктор Достов предположил, что поправки принимались в спешке и такой вывод законодатели не предусмотрели. В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заверил, что документ не коснется транспортных карты. По его словам, вскоре появится специальный подзаконный акт, который отрегулирует ситуацию. На это партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов заметил, что федеральный закон по Конституции важнее, чем подзаконный акт, то есть намечается конфликт норм права.

Если запрет все же сохранится, всем региональным картам либо придется перейти на модель «Тройки» и «Подорожника», либо кассиры начнут запрашивать документы у пассажиров.

Поправки подписаны президентом России Владимиром Путиным и опубликованы 2 августа. В силу они вступят через год. Поводом для их утверждения названа борьба с финансированием терроризма и реализацией наркотиков. В марте также был принят запрет на снятие средств с анонимных электронных кошельков для противодействия обналичиванию доходов.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Полиция проводит расследование после инцидента с Макгрегором в баре
Полиция проводит расследование после инцидента с Макгрегором в баре

13:20 Ирландская полиция проводит расследование по поводу инцидента с участием бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в одном …


В Крыму опять отставка
В Крыму опять отставка

Глава Крыма Сергей Аксенов, подписав указ, освободил от должности заместителя министра труда и социальной защиты РК Михаила Афанасьева. “Освободить Афанасьева Михаила Сергеевича от должности заместителя …


Новые формы мошенничества при покупке квартир в Севастополе
Новые формы мошенничества при покупке квартир в Севастополе

На сегодняшний день ежедневно большое количество граждан становятся жертвами мошенничества в самых разных отраслях материального производства и сферы услуг. Наверное, самое …


Вести Севастополь 16.08.2019
Вести Севастополь 16.08.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Проголосовать на выборах восьмого сентября можно будет даже с паспортом Советского Союза. Для граждан России без …


Из-за пожара в детском лагере «Мандарин» эвакуированы 150 человек
Из-за пожара в детском лагере «Мандарин» эвакуированы 150 человек

В детском лагере «Мандарин» в поселке Песчаное Бахчисарайского района загорелся матрас. Огонь распространился на площади в 6 кв. метров. Из-за …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты